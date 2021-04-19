Законопроект о налоговых льготах программы “Дилижанская международная школа” подвергся изменениям

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О предоставлении налоговых и таможенных льгот в рамках программы “Дилижанская международная школа”.

Как передает «Арменпресс», законопроект, представленный правительством, был принят 82 голосами “за”, 1 “против” при 16 воздержавшихся.

Действующий закон четко не регулирует отношения организаций, реализующих программу, со сделками, не относящимися к программе, по которым ранее применялись налоговые льготы, определенные законом. Цель проекта - решить вопросы, возникшие при реализации Закона о предоставлении налоговых и таможенных льгот в рамках программы Дилижанской международной школы, и устранить препятствия на пути ее дальнейшей реализации.

В период с первого по второе чтение депутаты и правительство по законопроекту не вносили никаких предложений.