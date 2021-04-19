В общине Покр Манташ пройдут учения “Оповещение, эвакуация, укрытие”

Областное спасательное управление Ширака 20 апреля с 12:00 до 13:00 в общине Покр Манташ проведет учения “Оповещение, эвакуация, укрытие”.

“В общине будет задействован сигнал тревоги. Заранее приносим свои извинения и просим проявить понимание”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МЧС.