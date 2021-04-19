СМИ: пять человек пострадали в результате стрельбы в Луизиане

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Шривпорт (штат Луизиана). Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал KSLA news со ссылкой на заявление полиции.

По его данным, стрельба произошла в 21:02 в воскресенье (5:02 понедельника мск). На месте происшествия развернуто 21 полицейское подразделение. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.