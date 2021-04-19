“Новая книга” - 10/21: Новинки для любителей чтения

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Агатангегос, “История обращения армян в христианскую веру”

“История обращения армян в христианскую веру” Агатангегоса - образец классической летописи пятого века - золотого века, которая широко была известна со средневековья. Известно около двух десятков редакций труда на 9 языках - армянском, греческом, ассирийском, арабском, латинском, эфиопском, грузинском, коптском и славянском языках. Книга вышла в свет в “Эдит принт”

Переводная литература

Флориан Зеллер, пьесы

Театр Флориана Целлера - театр единства современной европейской жизни и ее неоспоримого парадокса. Практически во всех пьесах существование супружеской пары невозможно, но обязательно, а одиночество приравнивается к небытию. Супружеские пары представляются не в состоянии счастья, а в кризисе, семейные отношения сплетаются в паутину и в лабиринт.

Сборник пьес Зеллера вобрал пьесы: “Отец”, “Мать”, “Сын”, “Правда”, “Ложь” и “Другое”. В этих шести пьесах, которые настолько отличаются друг от друга тематически (иногда и в стилистическом смысле), красной нитью проходит драма построения и деконструкции иллюзии, представляя себя основой и гарантией существования человеческой личности. Перевод с французского: Сате Хачатрян. Книгу издал “Зангак”.

Детская литература

Нуне Саргсян, “Лысый ежик”

Рождение маленького ёжика - счастливое событие в семье, но мама и папа очень удивлены и опечалены. Ведь у пушистого малыша нет иголок. Бабушка ежиха закутывает детеныша в листья и идет к доктору Порсу, чтобы понять загадку. Иллюстрации Рубена Григоряна. Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Чарлз Дахигг, Сила привычки

Что может быть общего у молодой женщины, бросившей курить, с маркетологами Procter & Gamble, генеральным директором крупнейшей американской компании? Всем им удалось достичь успеха, изменив свои привычки.

Чарлз Дахигг проводит нас через шокирующие научные открытия, объясняющие, как выживают наши привычки и как они меняются. Мы выясняем, почему некоторым людям и компаниям с трудом даются перемены, даже если они стремились к ним годами, в то время как другие вносят изменения в мгновение ока.

Мы попадаем лаборатории, где неврологи изучают механику привычек и функций мозга.

Мы выясняем, насколько важны полезные привычки, например, для достижения успеха олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, генерального директора компании “Starbucks” и Мартина Лютера Кинга. Мы проникаем в компании “Procter & Gamble”, “Target Megamoles”, в церковь Рика Уоррена Шедлбека, в раздевалки Национальной футбольной лиги, в крупные клиники и видим, как ключевые привычки приносят миллиарды прибыли и устанавливают границы неудач и успеха, жизни и смерти. В основе книги “Сила привычки” - факт вдохновления. Ключ к регулярным упражнениям, избавлению от лишнего веса, воспитанию выдающихся детей, повышению продуктивности, созданию инновационных компаний, запуску гражданского движения и достижению успеха является понимание механизма привычек. Привычки - это не судьба. Чарльз Дахигг показывает, что, вооружившись этими новыми знаниями, мы сможем изменить нашу деятельность, наше общество и нашу жизнь в целом. Переводчик: Лилит Григорян, редактор: Гнел Налбандян. Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.