«Милан» дома обыграл «Дженоа»

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» принимал дома «Дженоа».

Как передает Арменпресс, в матче, проведенном на стадионе Сан-Сиро, «Дженоа» проиграла со счетом 2: 1. Анте Ребич открыл счет за «Милан» на 13-й минуте, а на 68-й минуте Скамака забил автогол. Единственный гол «Дженоа» забил Маттиа Дестро на 37-й минуте.

После этой победы «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 66 очками. Лидирует с 74 очками «Интер», замыкает тройку «Ювентус» с 63 очками.