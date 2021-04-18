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«Милан» дома обыграл «Дженоа»

«Милан» дома обыграл «Дженоа»

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» принимал дома «Дженоа».

Как  передает Арменпресс, в матче, проведенном на стадионе Сан-Сиро, «Дженоа» проиграла со счетом  2: 1. Анте Ребич открыл счет за «Милан» на 13-й минуте, а  на 68-й минуте Скамака  забил автогол. Единственный гол «Дженоа» забил Маттиа Дестро на 37-й минуте.

После этой победы «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 66 очками. Лидирует с 74 очками «Интер», замыкает тройку «Ювентус» с 63 очками.

 


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