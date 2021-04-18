МИД РФ назвал заявления о причастности России к взрыву в чешском Врбетице абсурдом

Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, заявили в воскресенье в МИД РФ. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", - говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.