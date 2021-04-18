Грегорян был уникальным  маяком, примером для подражания.  Соболезнование премьера и его супруги

Премьер-министр РА Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян направили соболезнования в связи с кончиной известного американского деятеля армянского происхождения Вардана Грегоряна, отметив, что он является уникальным маяком для многих армян, проживающих в диаспоре Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

В соболезновании премьер-министра РА и Анны Акопян говорится. «От своего и имени моей супруги Анны Акопян выражаю соболезнования в связи со смертью известного представителя интеллигенции Вардана Грегоряна. Выражаем слова соболезнование, слова утешения его родным, близким, друзьям и коллегам.

Вардан Грегорян был одним из самых ярких и узнаваемых представителей армянской диаспоры последних десятилетий. Преподававший в ряде американских университетов, Вардан Грегорян впоследствии стал президентом всемирно известной Нью-Йоркской публичной библиотеки, президентом Университета Брауна и завершил трудовую деятельность на посту президента известной корпорации Карнеги. Всю свою жизнь он посвятил развитию образования, науки Соединенных Штатов, признанию и взаимному доверию между народами и культурами, был награжден Президентской медалью Свободы.

Будучи большим патриотом, Вардан Грегорян всегда был вовлечен в жизнь американо-армянской общины. Не случайно, родившийся в армянской семье в иранском городе Тебриз, учившийся в армянских учебных заведениях Бейрута, он с юных лет был крепкими духовными узами связан со своим народом — жил его жизнью. Натура истинного армянского интеллектуала-гуманиста и стала причиной того, что в последние годы жизни он стал одним из соучредителей гуманитарной инициативы «Аврора».

Вардан Грегорян был уникальным маяком и примером для подражания для многих армян — как в Армении, так и в Диаспоре. Его отсутствие будет большой потерей для нашего народа.

Мы с Анной тепло и с огромными впечатлениями вспоминаем встречи с незаурядным человеком — господином Грегоряном».