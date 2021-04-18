Турнир претендентов на шахматную корону возобновляется

В Екатеринбурге возобновится турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают организаторы. Турнир претендентов был приостановлен 26 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Он возобновится 19 апреля. Все участники уже в Екатеринбурге.

Всего в турнире было проведено 7 туров. В турнирной таблице двоевластие — на момент вынужденной паузы лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий с 4,5 очками после семи партий.

В турнире принимают участие 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижен, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв. Из-за ситуации с коронавирусом победитель чемпионата мира Теймур Раджабов отказался от участия в турнире и попросил ФИДЕ отложить турнир. Вместо него в турнир был включен Вашье-Лаграв.