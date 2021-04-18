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В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы, потеплеет на 8-10 градусов

В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы, потеплеет на 8-10 градусов

В ближайшие дни в Армении     17 апреля днем, 19 апреля, 22 апреля -  преимущественно во второй половине дня, в некоторых регионах,  а  18 апреля, 20-21 апреля - в большинстве районов, ожидаются кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха 17-21 апреля постепенно повысится на 8-10 градусов – из-за   проникновения теплых воздушных потоков с юга.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 17 апреля, ночью 18 апреля, 19-22 апреля осадков не ожидается,  вечером 18 апреля в некоторых районах города возможен, а   20-21-го апреля ожидается  кратковременный дождь и гроза.


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