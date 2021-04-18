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Под председательством премьер-министра обсуждались текущее состояние экономики и дальнейшие планы

Под председательством премьер-министра обсуждались текущее состояние экономики и дальнейшие планы

В Дилижанском учебно-исследовательском центре Центрального банка Республики Армения состоялось совещание во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Об этом  Арменпресс сообщили  в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.  

«Сегодня мы обсудим текущую экономическую ситуацию, наши дальнейшие действия и стратегию», - сказал премьер.

Обсуждались вопросы, связанные с экономической политикой, перспективами и возможностями восстановления экономики, повесткой  цифровизации, приоритетами налоговой политики, налогово-бюджетной политикой и ключевыми вопросами.

 


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