Вопрос армянских военнопленных, скорее всего, будет обсуждаться в ПАСЕ 20 апреля. Наира Зограбян

Вопрос об армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, скорее всего, будет обсуждаться в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы — 20 апреля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Наира Зограбян на своей странице в Facebook.

«Президиум ПАСЕ и Бюро утвердили обсуждение вопроса об армянских военнопленных.

Завтра начинается весенняя сессия ПАСЕ, и по инициативе нескольких политических групп будет обсуждаться вопрос армянских военнопленных. Вопрос о наших военнопленных, скорее всего, будет обсуждаться во вторник», - сказала она.

Наира Зограбян добавила, что среди основных политических сил ПАСЕ существует консенсус в отношении того, что Азербайджан, не передавая армянских военнопленных, грубо нарушает международное право.

«Циничное поведение Азербайджана, антиармянские заявления, фашистская демонстрация трофеев Вооруженных сил Армении — все это заставило наконец международное сообщество протрезветь, и мы должны сделать максимум возможного, чтобы результаты обсуждений были предельно конкретными. Все военнопленные должны быть освобождены как можно скорее», - сказала она, добавив, что азербайджанская делегация сделает все, чтобы помешать обсуждению этого вопроса, что, безусловно, на этот раз не сработает.