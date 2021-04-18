СНБ опровергает информацию о задержании и допросе председателя правления Ameriabank
11:56, 18 Апрель, 2021
Служба национальной безопасности опровергает слухи о том, что задержала, допросила, а затем отпустила председателя правления Ameriabank Андрея Мкртчяна.
ИА Арменпресс попыталось выяснить в пресс-центре СНБ, соответствуют ли эти слухи действительности, где в ответ на вопрос отметили, что эти сведения не соответствуют действительности, и призвали воздержаться от распространения. дезинформация среди населения.
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