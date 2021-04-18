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СНБ опровергает информацию о  задержании и допросе председателя правления Ameriabank

СНБ опровергает информацию о  задержании и допросе председателя правления Ameriabank

Служба национальной безопасности опровергает слухи о том, что задержала, допросила, а затем отпустила председателя правления Ameriabank Андрея Мкртчяна.

ИА Арменпресс  попыталось  выяснить в пресс-центре СНБ, соответствуют ли эти слухи действительности, где в ответ на вопрос отметили, что эти сведения не соответствуют  действительности, и призвали воздержаться от распространения. дезинформация среди населения.


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