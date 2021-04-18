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COVID-19: в Армении подтверждено 547 случаев заражения, 210 случаев выздоровления, 19 случаев смерти  

COVID-19: в Армении подтверждено 547 случаев заражения, 210 случаев выздоровления, 19 случаев смерти  

По состоянию на 11:00 часов 18 апреля   в Армении было подтверждено 208 520 случаев заболевания коронавирусом, из которых 187 466 – случаи выздоровления, 3878 —  смерти. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 16 196 пациентов. Всего было проведено 935 427 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения  Республики Армения, вчера было проведено 3844 теста, по результатам  которых выявлено 547   новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 19 случаев смерти и 210 случаев выздоровления.

По данным источника, накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев 980.

 

 


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