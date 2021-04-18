Эти  футбольные матчи состоятся сегодня  

Матчи очередного тура пройдут в ряде чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Англии, Испании и России.

Испания. Ла Лига

«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 16:00

«Осасуна» - «Эльче» - 16:00

«Атлетико» - «Эйбар» - 18:15

«Алавес» - «Уэска» - 18:15

«Кадис» - «Селта» - 20:30

«Бетис» - «Валенсия» - 20:30

«Леванте» - «Вильярреал» - 23:00

«Хетафе» - «Реал» - 23:00

Англия. Премьер-лига

«Арсенал» - «Фулхэм» - 16:30

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 19:00

Италия. Серия А «

«Милан» - «Дженоа» - 14:30

«Аталанта» - «Ювентус» - 17:00

«Болонья» - «Специа» - 17:00

«Лацио» - «Беневенто» - 17:00

«Торино» - «Рома» - 20:00

«Наполи» - «Интер» - 22:45

Россия. Премьер-лига

«Урал» - «Рубин» -13:00

«Арсенал» - «Тамбов» - 15:00

«Сочи» - ЦСКА - 17:30

«Спартак» - «Уфа» - 20:00