Эти футбольные матчи состоятся сегодня
Матчи очередного тура пройдут в ряде чемпионатов Европы по футболу.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Англии, Испании и России.
Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 16:00
«Осасуна» - «Эльче» - 16:00
«Атлетико» - «Эйбар» - 18:15
«Алавес» - «Уэска» - 18:15
«Кадис» - «Селта» - 20:30
«Бетис» - «Валенсия» - 20:30
«Леванте» - «Вильярреал» - 23:00
«Хетафе» - «Реал» - 23:00
Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Фулхэм» - 16:30
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 19:00
Италия. Серия А «
«Милан» - «Дженоа» - 14:30
«Аталанта» - «Ювентус» - 17:00
«Болонья» - «Специа» - 17:00
«Лацио» - «Беневенто» - 17:00
«Торино» - «Рома» - 20:00
«Наполи» - «Интер» - 22:45
Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Рубин» -13:00
«Арсенал» - «Тамбов» - 15:00
«Сочи» - ЦСКА - 17:30
«Спартак» - «Уфа» - 20:00
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