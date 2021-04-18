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«Барселона» — обладатель  Кубка Испании

«Барселона» — обладатель  Кубка Испании

Каталонская «Барселона» выиграла Кубок Испании.

Как  передает Арменпресс, в финале Королевского Кубка «Барселона» соревновалась с баскским клубом  «Атлетик». Благодаря голам Лионеля Месси, Антуана Гризманна и Франка де Йонга команда  выиграла со счетом  4: 0. Впервые с 2018 года «Барселона» выигрывает Королевский кубок. Это был 31-й кубок в истории каталонского клуба.

 

 


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