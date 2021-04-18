«Барселона» — обладатель Кубка Испании
Каталонская «Барселона» выиграла Кубок Испании.
Как передает Арменпресс, в финале Королевского Кубка «Барселона» соревновалась с баскским клубом «Атлетик». Благодаря голам Лионеля Месси, Антуана Гризманна и Франка де Йонга команда выиграла со счетом 4: 0. Впервые с 2018 года «Барселона» выигрывает Королевский кубок. Это был 31-й кубок в истории каталонского клуба.
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