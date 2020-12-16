Анонс мероприятий на 19 апреля
18:04, Апрель 17, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:04 Анонс мероприятий на 19 апреля
- 17:58 На линии соприкосновения армяно-азербайджанской госграницы РА сохранялась стабильная обстановка
- 17:54 В районе Варанды обнаружено тело еще одного армянского солдата
- 17:33 Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани. Пилот погиб
- 17:27 При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских
- 17:12 Президент не подпишет закон о внесении изменений в Избирательный кодекс РА и не будет обращаться в КС
- 17:04 COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 140,6 миллиона человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 16:44 В Мадриде состоится благотворительная коррида
- 16:14 Канадская провинция Альберта приняла закон о признании Геноцида армян
- 16:04 В Кировской области сгорела школа
- 15:58 Возвращаем полученную от вас власть, чтобы вы решили, кому ее делегировать позже. Пашинян - народу
- 15:55 Кого мы не осудили, осудите вы — своим голосованием. Пашинян
- 15:25 Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
- 15:17 Пашинян представил работы, проделанные в Вайоц Дзоре с 2018 года
- 15:05 Наша система безопасности основана на стратегическом и военно-политическом союзе РА и РФ. Пашинян
- 15:02 В общине Ринд Пашинян принял участие в открытии капитально отремонтированного детского сада
- 14:21 В Twitter происходят сбои
- 14:13 В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы
- 14:08 COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев
- 13:56 Полиция США во время демонстраций арестовала почти 100 человек
- 13:32 Мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards
- 13:29 ОАЭ предоставляют гуманитарную помощь нуждающимся семьям в Армавирской области
- 13:08 Постоянный представитель Армении при ООН направил Антониу Гутерришу письмо о «парке» в Баку
- 13:04 Католикос Всех Армян и президент Арцаха обсудили вызовы, стоящие перед армянством Арцаха
- 12:51 В России задержан Генконсул Украины. Киев готовит ответ
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