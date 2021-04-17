В районе Варанды  обнаружено тело еще одного армянского солдата 

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольном Арцаху районе Варанда (Физули), было обнаружено тело еще одного армянского солдата.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

«Спасатели Арцаха эвакуировали тело армянского солдата (добровольца или резервиста) и передали его в Степанакертское бюро судебно-медицинской экспертизы, после чего он будет доставлен в Армению для установления личности», - говорится в записке.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1543 тела.