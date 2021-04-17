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При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских

При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских

Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе Афганистана, передаёт в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на власти страны.

Губернатор провинции Сайед Вахид Катали заявил, что взрыв произошёл в уезде Зинда-Джан. После взрыва на уезд с трёх направлений напали талибы, столкновения при этом продолжались в течение нескольких часов.

По словам губернатора, талибы также совершили нападения на другие районы провинции, в ходе которых, однако, силы безопасности Афганистана не пострадали.


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