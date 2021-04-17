COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 140,6 миллиона человек. СВЕЖИЕ  ДАННЫЕ 

В мире подтверждено 140 миллионов 645 тысяч 382 случая нового типа коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 3 миллиона 15 тысяч человек. Выздоровели более 119 миллионов 470 тысяч человек. В США зарегистрировано 32 308 557 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 579 951 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире.

Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, занимающей второе место в общем показателе, достигло 14 миллионов 526 тысяч 609, количество смертей - 175 тысяч 673. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились 13 миллионов 834 тысячи 342 человека. 369 024 человека умерли от инфекции.

Франция занимает четвертое место по количеству инфицированных - 5 ммлн 224 тыс 321 случай заражения. С момента вспышки коронавируса во Франции скончались.100.404 человека. Россия занимает 5-е место по общему количеству инфицированных, где количество подтвержденных случаев составляет 4 миллиона 693 тысячи 469, а количество смертей - 105 тысяч 193. Также в первой десятке - Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.

Иран «лидирует» среди стран региона, здесь зарегистрировано 2 215 445 случаев инфицирования и 66 327 смертей. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 294 540, с момента вспышки инфекции здесь умерло 3925 человек.

Китай, страна происхождения инфекции - 95-я. Общее количество подтвержденных случаев составляет 90 483, из них 85 538 выздоровели. Число погибших - 4636 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий и стран превысило 221.