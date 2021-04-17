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В Мадриде состоится благотворительная коррида

В Мадриде состоится благотворительная коррида

В Мадриде пройдет благотворительная коррида, с целью  собрать деньги для тореадоров, потерявших работу из-за коронавируса.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Площадь LasVentasв Мадриде, которую болельщики считают одним из самых важных мест проведения корриды в мире, 2 мая, как ожидается, соберет максимум 6000 зрителей, что составляет 40процентов от общей вместимости.

Будут обязательными условия:  носить маску и соблюдать  социальную дистанцию.

Отношение к корриде у испанцев разное. Согласно опросу, проведенному ElEspañol в 2019 году, 56,4процентов испанцев против корриды, 24,7процентов - за, а 18,9процентов -к корриде совершенно  безразличны

 

 


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