В Мадриде состоится благотворительная коррида

В Мадриде пройдет благотворительная коррида, с целью собрать деньги для тореадоров, потерявших работу из-за коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Площадь LasVentasв Мадриде, которую болельщики считают одним из самых важных мест проведения корриды в мире, 2 мая, как ожидается, соберет максимум 6000 зрителей, что составляет 40процентов от общей вместимости.

Будут обязательными условия: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Отношение к корриде у испанцев разное. Согласно опросу, проведенному ElEspañol в 2019 году, 56,4процентов испанцев против корриды, 24,7процентов - за, а 18,9процентов -к корриде совершенно безразличны