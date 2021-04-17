В Кировской области сгорела школа

Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар в деревянном здании школы в деревне Воробьева Гора Советского района произошел вечером в пятницу.

"В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок. Глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль", - говорится в сообщении.