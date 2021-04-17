Возвращаем полученную от вас власть, чтобы вы решили, кому ее делегировать позже. Пашинян - народу

Премьер-министр РА Никол Пашинян уверяет, что внеочередные выборы проводятся в стране с одной целью - вернуть полученную от народа власть, чтобы народ снова мог решить, кому ее делегировать.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с жителями общины Ринд в рамках своего визита в Вайоцдзорскую область.

Пашинян напомнил, что с ноября сложилась очень тяжелаяситуация. «Но нам говорили, что мы цепляемся за власть. Я должен быть честен: мы не цеплялись за нашу власть или места, но мы держали власть, принадлежавшую народу, потому что мы знали, что получили эту власть от вас, мы не имеем права передавать еепервомупопавшемуся", - сказал премьер.

Он отметил, что 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут с одной целью. «Мы возвращаем вам власть, которую получили от вас, а вы потом сами решите, кому делегировать эту власть. Но власть народа в Армении должна быть неоспоримой», - сказал Пашинян, подчеркнув, что именно народ является высшей властью в стране.

Он отметил, что после его отставки (в связи с выборами) Национальное собрание дважды не будет избирать его премьер-министром, а другие фракции не будут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Касаясь опасений, что оппозиционные силы могут попытаться сменить правительство после отставки премьер-министра - путем государственного переворота, Пашинян заверил, что они не смогут сделать это. «Но если какие-то политические силы выйдут и захотят, чтобы народ не прошел выборы, есть простое решение, парламентское большинство переизберет меня премьер-министром, и тема будет закрыта», - сказал он, добавив, что все сценарии учтены.

Пашинян подчеркнул, что у Армении есть будущее, у детей есть будущее, и их будущее – только на своей земле.