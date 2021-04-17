Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Вене, подчеркнув, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.

"Есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и дискуссии. Мы уже находимся в контакте с российской и американской стороной. Если такая встреча действительно состоится, - что мы находим правильным и что было инициировано Джо Байденом, а я считаю, что это всегда правильный путь, диалог всегда лучше для всех участников, чем что-либо еще, - то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц в интервью австрийскому порталу Pioneer.

При этом австрийский канцлер подчеркнул, что Австрия не должна переоценивать свою роль и что страна не играет посреднической роли.

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.