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Пашинян представил работы, проделанные в Вайоц Дзоре с 2018 года

Пашинян представил работы, проделанные в Вайоц Дзоре с 2018 года

От реконструкции детского сада до ремонта жилых домов. Премьер-министр РА Никол Пашинян представил программы, реализуемые Фондом территориального развития с 2018 года после революции.

Как  передает Арменпресс, отчетоб этом премьер-министр РА Никол Пашинян представил на встрече с жителями общины Ринд в рамках своего визита в Вайоцдзорскую область, отвечая накритику и на  их вопросы, что же  проделало правительство с 2018 года.

«В Ринде был отремонтирован детский сад -  с бюджетом 127 миллионов драмов. В поселке Заритап проведена реконструкция водопровода Хндзорутдля питьевой воды, в Ехегнадзоре продолжается строительство школы №1. В левобережном районе Джермука проведен ремонт кровли жилых домов  на сумму 266 млндрамов. В левобережном   и правобережном районах Джермука проведены ремонтные работы в подъездах жилых домов, благоустройство тротуаров  в Кечутском районе, благоустройство городского парка в Джермуке, ведется строительство велосипедных дорожек и санузлов. Отремонтирована крыша здания школы Гохтаник в Ехегисе, отремонтирована внешняя сеть водоснабжения питьевой воды Чивы в Арени - 2 км, в Арени отремонтирована  трасса республиканского значения- М2Арени-Хачик-Гнишик-Ехегнадзор», - сказал премьер-министр.

В этом году в Джермуке стартуют работы на сумму 2–3 млрддрамов. Пашинян отметил, что инвестиции, сделанные в Джермуке, очень важны для общин Ринд, Чива и Ехегнадзор. «Джермук - региональный центр, в том числе  и центр туристический. Чем больше людей приезжает  сюда, тем активнее начинает работать региональная экономика», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что программы на миллиарды драмов реализованы по всей стране, в частности, в ВайоцДзоре. Пашинянотметил однако, что такой объем работы не бросается в глаза, поскольку те, кто не делал этого много лет, «заполняют яму, которая образовалась оттого, что много лет ничего не  было сделано» и должны продолжать ее заполнять.  «Мы должны преодолеть все наши проблемы нашей работой», - сказал премьер.

 

 

 


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