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Наша система безопасности основана на стратегическом и военно-политическом союзе РА и РФ. Пашинян

Наша система безопасности основана на стратегическом и военно-политическом союзе РА и РФ. Пашинян

Система безопасности Республики Армения основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с жителями общины Ринд в рамках своего визита в Вайоцдзорскую область.

«Вотговорят: «Как мы собираемся защитить безопасность нашей страны?» Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. Именно из этих  соображений безопасности у нас с Россией сформирована  совместная военная группа, совместная система ПВО в Кавказском регионе. И логика этих договоренностей такова: нападение на Армению означает нападение на Россию. И у нас здесь общая система безопасности», - сказал Пашинян.

Отвечая на  вопрос, почему эта система не сработала так, как хотелось,  во время Арцахской войны, премьер-министр ответил, что на то была простая причина. Он подчеркнул, чтопо сути  эта система безопасности распространяется на территорию  до границ Армении, которые сама Армения определила Законом об административно-территориальном делении от 2010 года.

«Сегодня говорят: как же так, что к востоку от Шурнуха стоят азербайджанцы. А мы говорим: это  по очень простой причине, потому что в 2010 году в Армении был принят Закон об административно-территориальном делении, где было прописано, что к востоку от Шурнуха находится Азербайджанская Республика. Говорят, как же -  азербайджанцы вышли и за Сотк? Да, опять же потому, что в законе об Административно-территориальном делении от 2010 года Армения прописала, что граница с Арменией заканчивается в Сотке, далее идет Азербайджан», - сказал Пашинян.

 

 

 

 

 

 


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