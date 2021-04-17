Наша система безопасности основана на стратегическом и военно-политическом союзе РА и РФ. Пашинян

Система безопасности Республики Армения основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с жителями общины Ринд в рамках своего визита в Вайоцдзорскую область.

«Вотговорят: «Как мы собираемся защитить безопасность нашей страны?» Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. Именно из этих соображений безопасности у нас с Россией сформирована совместная военная группа, совместная система ПВО в Кавказском регионе. И логика этих договоренностей такова: нападение на Армению означает нападение на Россию. И у нас здесь общая система безопасности», - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, почему эта система не сработала так, как хотелось, во время Арцахской войны, премьер-министр ответил, что на то была простая причина. Он подчеркнул, чтопо сути эта система безопасности распространяется на территорию до границ Армении, которые сама Армения определила Законом об административно-территориальном делении от 2010 года.

«Сегодня говорят: как же так, что к востоку от Шурнуха стоят азербайджанцы. А мы говорим: это по очень простой причине, потому что в 2010 году в Армении был принят Закон об административно-территориальном делении, где было прописано, что к востоку от Шурнуха находится Азербайджанская Республика. Говорят, как же - азербайджанцы вышли и за Сотк? Да, опять же потому, что в законе об Административно-территориальном делении от 2010 года Армения прописала, что граница с Арменией заканчивается в Сотке, далее идет Азербайджан», - сказал Пашинян.