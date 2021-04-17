В общине Ринд Пашинян принял участие в открытии капитально отремонтированного детского сада

Находящийся в Вайоцдзорской области Армении премьер-министр РА Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия капитально отремонтированного детского сада в общине Ринд.

Как передает Арменпресс, видео об этом Пашинян разместил на своей странице в Facebook.

«В общине Ринд открылся капитально отремонтированный детский сад. «В реализацию программы вложено более 120 миллионов драмов», - написал Пашинян.

В ходе посещения премьер-министру сообщили, что детский сад рассчитан на 100 детей. На данный момент в укрупненной общине 4 детских сада.

Премьер-министра РА Никола Пашиняна сопровождал министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.