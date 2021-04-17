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В Twitter происходят сбои

В Twitter происходят сбои

Twitter объявил о сбоях в социальной сети.

Как  передает Арменпресс, компания отметила об этом на своей странице в социальной сети.

 В частности, в компании заявили, что есть проблемы со скачиванием записей. Сообщили, что ведутся работы по урегулировании работы.

 


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