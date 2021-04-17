В Twitter происходят сбои
Twitter объявил о сбоях в социальной сети.
Как передает Арменпресс, компания отметила об этом на своей странице в социальной сети.
В частности, в компании заявили, что есть проблемы со скачиванием записей. Сообщили, что ведутся работы по урегулировании работы.
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