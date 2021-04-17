COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

16 апреля в Арцахебыло проведено 70 тестов, в результате которых подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

«Зараженные являются контактерамиранее установленных очагов. В настоящее время 39 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому», - говорится в публикации.

В этом году в Арцахе на предмет выявления коронавируса в лаборатории было обследовано 5582 гражданина, 715 тестов которых дали положительный результат.

В Республике Арцахв целом подтверждено 2599 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 23 037 тестов