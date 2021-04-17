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COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

16 апреля в Арцахебыло проведено 70 тестов, в результате которых подтверждено 8 новых  случаев заболевания коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  Министерство здравоохранения Республики Арцах. 

«Зараженные являются контактерамиранее установленных очагов. В настоящее время 39 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а  пациенты с  легкой формой болезни  проходят амбулаторное лечение на дому», - говорится в публикации.

В этом году в Арцахе на предмет выявления коронавируса в лаборатории было обследовано 5582 гражданина, 715  тестов  которых  дали положительный результат.

В Республике Арцахв целом подтверждено 2599 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 23 037 тестов

 

 

 

 


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