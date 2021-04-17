В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди. 17, 19, 22 апреля, преимущественно во второй половине дня, в некоторых регионах, во второй половине дня, а 18, 20-21 апреля - в большинстве районов, ожидаются кратковременные дожди.Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха 17-21 апреля постепенно повысится на 8-10 градусов за счет проникновения теплых воздушных потоков с юга.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 17 апреля, ночью 18 апреля, 19-22 апреляосадков не ожидается, вечером 18 апреля и во второй половине дня 21-го апреля в некоторых районах города возможен кратковременный дождь и гроза.