Полиция США во время демонстраций арестовала почти 100 человек

В штате Миннесота почти 100 человек были арестованы во время беспорядков, возникших в знак протеста против убийства полицией афроамериканца.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 16 апреля,уже шестой день подряд, митингующие собрались перед зданием полиции. Полиции пришлось объявить комендантский час.

Новая волна протестов началась после того, как полиция Миннесоты объявила, что один из сотрудников, спутав электрошокер с пистолетом, убил афроамериканца Данте Райта, пытавшегося скрыться от правоохранительных органов. Сообщается, что полицейский был уволен.

Очередное убийство, совершенное полицией, вызвало новую волну протестов в различных городах США. Протестующие призывают положить конец расизму и скандировали «Жизнь возможна».