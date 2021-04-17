Постоянный представитель Армении при ООН направил Антониу Гутерришу письмо о «парке» в Баку

Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, касающееся «Паркавоенных трофеев», который открылся в Баку.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

«Празднование человеческих лишений и смерти в Баку на самом высоком политическом уровне - путем унизительного и бесчеловечного изображения армян, еще раз демонстрирует проводимую этим государством политику разжигания антиармянской ненависти и открытого намерения геноцида», - отметил в своем письме Мгер Маргарян.