Постоянный представитель Армении при ООН направил Антониу Гутерришу письмо о «парке» в Баку
13:08, 17 Апрель, 2021
Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, касающееся «Паркавоенных трофеев», который открылся в Баку.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.
«Празднование человеческих лишений и смерти в Баку на самом высоком политическом уровне - путем унизительного и бесчеловечного изображения армян, еще раз демонстрирует проводимую этим государством политику разжигания антиармянской ненависти и открытого намерения геноцида», - отметил в своем письме Мгер Маргарян.
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