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Постоянный представитель Армении при ООН направил Антониу Гутерришу письмо о «парке» в Баку

Постоянный представитель Армении при ООН направил Антониу Гутерришу письмо о «парке» в Баку

Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, касающееся «Паркавоенных трофеев», который  открылся в Баку.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

«Празднование человеческих лишений и смерти в Баку на самом высоком политическом уровне - путем унизительного и бесчеловечного изображения армян,  еще раз демонстрирует проводимую этим государством политику разжигания антиармянской ненависти и открытого намерения геноцида», - отметил в своем письме Мгер Маргарян.

 

 

 

 


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