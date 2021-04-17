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Католикос Всех Армян и президент Арцаха обсудили вызовы, стоящие перед армянством Арцаха

Католикос Всех Армян и президент Арцаха обсудили вызовы, стоящие перед армянством Арцаха

17 апреля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II принял Президента Республики АрцахАраика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Католикос Всех Армян ипрезидент Арцаха обсудили вызовы, с которыми сталкиваются армяне Арцаха, а также шаги, направленные на преодоление последствий второйАрцахской войны. В связи с этим обе стороны сочли важным  объединить усилия и весь национальный потенциал в поддержку народа Арцаха.

В ходе беседы были упомянуты программы Первопрестольного Святого Эчмиадзина -  в частности, программы помощи и духовной поддержки семей погибших, пленных военнослужащих, пропавших без вести. В этой связи президент Арцаха поблагодарил Его Святейшество за поддержку Первопрестола и  его епархий в  мире во время войны и в послевоенный период.

Его Святейшество и президент Араик Арутюнян также говорили о шагах, предпринятых Армянской Апостольскойцерковью для сохранения исторического и культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, пресечения посягательств и злодеяний против них.

 


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