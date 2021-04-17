Католикос Всех Армян и президент Арцаха обсудили вызовы, стоящие перед армянством Арцаха

17 апреля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II принял Президента Республики АрцахАраика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Католикос Всех Армян ипрезидент Арцаха обсудили вызовы, с которыми сталкиваются армяне Арцаха, а также шаги, направленные на преодоление последствий второйАрцахской войны. В связи с этим обе стороны сочли важным объединить усилия и весь национальный потенциал в поддержку народа Арцаха.

В ходе беседы были упомянуты программы Первопрестольного Святого Эчмиадзина - в частности, программы помощи и духовной поддержки семей погибших, пленных военнослужащих, пропавших без вести. В этой связи президент Арцаха поблагодарил Его Святейшество за поддержку Первопрестола и его епархий в мире во время войны и в послевоенный период.

Его Святейшество и президент Араик Арутюнян также говорили о шагах, предпринятых Армянской Апостольскойцерковью для сохранения исторического и культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, пресечения посягательств и злодеяний против них.