В России задержан Генконсул Украины. Киев готовит ответ

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка - за подозрение в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что готовят ответ.

«Исходя из принципа взаимности в соответствии с существующей практикой, украинская сторона готовит ответ российским дипломатам», - сказал Енин.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что консул уже находится на территории украинской дипмиссии.