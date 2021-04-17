Япония намерена провести Олимпийские игры -невзирая на пандемию
12:27, 17 Апрель, 2021
Япония намерена провести Олимпийские игры независимо от пандемии коронавирусаиее последствий.
Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Японии ЁсихидэСуга. Он подчеркнул, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр может стать символом мирового единства. Япония продолжает основательно готовиться к 32-м Летним Олимпийским играм.
Ранее сообщалось, что Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти без присутствия болельщиков.
24 марта 2020 года 32-е Летние Олимпийские игры в Токио были однажды перенесены. В этом году они запланированы с 23 июля по 8 августа, сохраняя свое название - Токио-2020.
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