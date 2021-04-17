В России выявили 9321 новый случай заражения коронавирусом

Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве - 2822 (днем ранее было 2476), Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 586, Ростовской области - 241, Нижегородской - 222. Меньше всего их в Еврейской автономной области и на Чукотке - по одному, а на Алтае, в Туве и Магаданской области - по три.