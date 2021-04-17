Двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине
12:32, 17 Апрель, 2021
По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, пожар возник в пятницу около 12:00 по местному времени (07:00 мск). На место происшествия прибыли 47 пожарных машин и более 230 пожарных.
Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.
Пожар был потушен в 23:40 (18:40 мск) пятницы. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.
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