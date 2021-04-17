В районе Воротана останков военнослужащих не обнаружено. Поиск продолжается в направлении Варанды
Поиск тел погибших военнослужащих в Воротанском районе закончился безрезультатно.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.
«Вчера, 16 апреля, в Воротанском районе безуспешно завершились поиски тел погибших военнослужащих. Работа одним спасательным отрядом продолжается сегодня в направлении Варанды (Физули)», - говорится в сообщении.
Общее количество тел, найденных после прекращения огня или переданных Азербайджаном за последние 3 дня, не изменилось - 1542. По предварительным данным, 27 из опубликованного числа–гражданские лица, остальные - участники боевых действий.
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