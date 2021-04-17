Гимнасты отправляются в Швейцарию

Мужская сборная Армении по спортивной гимнастике отправляется на чемпионат Европы. Об этом сообщает федерация.

Сборная во главе с тренерским штабом отправится в Швейцарию18 апреля. В чемпионате Европы примут участие Артур Давтян, Ваагн Давтян, Артур Аветисян, Армен Петросян и Гагик Хачикян. Сборная отправится 18 апреля и вернется 26 апреля.

Ранее в беседе с Арменпресс главный тренер сборной Армении АкопСеробян подчеркнул, что у многих участников есть шанс выиграть медаль. «Конечно, мы едем на чемпионат Европы бороться, у 4-5 человек есть шанс выиграть медаль, но на чемпионате Европы все непредсказуемо. Сейчас мы собираемся завоевать медаль, сегодня у нас в команде высококлассные спортсмены. Но я не знаю, какова подготовка у наших соперников», - сказал Серобян.