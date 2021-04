Мир потерял великого филантропа. Инициатива «Аврора» — о кончине Вардана Грегоряна

Гуманитарная инициатива «Аврора» распространила заявление в связи со смертью известного американского филантропа и ученого армянского происхождения Вардана Грегоряна.

Как передает Арменпресс, в заявлении инициативы говорится: «Мы глубоко опечалены потерей ВарданаГрегоряна (1934–2021), соучредителяи члена отборочной комиссии премии «Аврора», выдающегося американского ученого армянского происхождения,филантропа, писателя, педагога и консультанта, а также близкого друга многих из нас.

В качестве соучредителя и члена отборочной комиссии премии AuroraPrizeВарданГрегорян неустанно работал, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь и дать второй шанс тем, кто в нем больше всего нуждается. Мы бесконечно благодарны за его опыт и видение, а также за его бесценный вклад в создание и развитие гуманитарной инициативы «Аврора». «Аврора» оплакивает смерть ВарданаГрегориана, молится и поддерживает его семью и всех тех, кому помогли его замечательная работа и мудрость. Его наследие живети будет жить вечно».

«Мир потерял одного из своих ведущих филантропов, Соединенные Штаты потеряли великого американца, а армянская община потеряла влиятельного человека, который вдохновлял всех нас. Лично я потерял друга, учителя, который бесчисленным множеством руководил моим путем и разумом», - сказал НубарАфеян, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и премии «Аврора». - Мы скорбим, но в то же время прославляем его жизнь, полную самых выдающихся достижений. Вартан был маяком надежды, который изменил жизнь многих людей к лучшему».

«Миссия Вардана Грегоряна заключалась в том, чтобы добиться мира и процветания, дать шанс поднять голос безмолвным и укрепить слабых. Он был человеком огромной внутренней силы, сострадания и мудрости. Нам всем будет ее очень не хватать», - сказал Рубен Варданян, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и премии «Аврора».

Уроженец Ирана, Вардан Грегорян преодолел проблемы, с которыми он столкнулся, эмигрировав в Соединенные Штаты в молодом возрасте. Он продолжил строить значительную карьеру, которая длилась несколько десятилетий и вышла за рамки научных, благотворительных и культурных границ страны его пребывания. Он был радетелем образования и просвещения, для которого книги были «маяком надежды, образования и лучшего будущего».

В 1956 г. Грегорян поступил в Стэнфордский университет, где изучал историю и гуманитарные науки, который с отличием окончил в 1958 году. 1964 г. Стэнфордский университет присвоил ВардануГрегоряну степень доктора исторических и гуманитарных наук, а в 1969 году он был удостоен премии DistinguishedTeachingAward за выдающиеся заслуги в преподавании. В 1972 г. он стал профессором кафедры им. Тарзяна факультета искусств и наук Пенсильванского университета, а четыре года спустя стал двадцать третьим ректором того же университета, проработав до 1981 года.

В 1981–1989гг. ВарданГрегорян был президентом Нью-Йоркской публичной библиотеки и заработал отличную репутацию за восстановление культурного значения библиотеки. В 1989 г. был назначен президентом Брауновского университета. Под его руководством Университет Брауна стал более глобальным, более конкурентоспособным в учебе и более надежным в финансовом отношении. С 1997 г. Григорян был двенадцатым президентом Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. В 1998 г. президент США Клинтон наградил его Национальной медалью гуманитарных наук, а в 2004 г. президент Буш наградил его Президентской медалью Свободы - высшей гражданской наградой США.

ВарданГрегорян был человеком большой внутренней силы, кладезем сострадания и безграничной мудрости. Он получил множество грантов, в том числе от Фонда Саймона Гуггенхайма, Американского совета научных обществ (AmericanCouncilofLearnedSocieties), Совета по исследованиям в области социальных наук (SocialScienceResearchCouncil) и Американского философского общества (AmericanPhilosophicalSociety). Кроме того, он получил множество почетных степеней и наград от правительств Франции, Италии, Австрии и Португалии.

В своей миссии процветания и мира во всем мире Вардан Грегорян всегда выступал от имени самых бедных и обездоленных. Будучи радетелем искоренения геноцидов, дискриминации и преследований, он стал учителем и маяком надежды для всех, вдохновляя своим состраданием и решимостью.

ВарданГрегорянопубликовалрядкниг, втомчисле The Road To Home: My Life and Times, Islam: A Mosaic, Not a Monolith, The Emergence of Modern Afghanistan идр.

В 2015 г. вместе с НубаромАфеяном и Рубеном Варданяном он основал гуманитарную инициативу «Аврора» - от имени выживших после Геноцида армян в знак признательности тем, кто их спасал и помогал. Гуманитарная инициатива «Аврора» и ее гуманитарная премия «Аврора» стремятся превратить этот опыт в глобальное движение, направленное на решение мировых гуманитарных проблем и сосредоточение внимания на помощи нуждающимся.