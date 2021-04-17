Миротворцы разминировали в Нагорном Карабахе около 1997 гектаров

Специалисты Международного центра разминирования Минобороны Российской Федерации продолжают разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны Российской Федерации.

Российские миротворцы за сутки разминировали 7 га земли, 1 км дороги, обнаружили 4 взрывоопасных объекта.

«В целом с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 997 гектаров территории, 618 км дорог, 1 716 зданий и строений, в том числе - 30 объектов социальной значимости. Обнаружено и обезврежено 25 571 взрывное устройство», - говорится в сообщении.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.