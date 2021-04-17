Протесты против насилия полиции в Нью-Йорке
11:39, 17 Апрель, 2021
В Нью-Йорке проводятся протесты против полиции. Причина –происшедшее ранее убийство афроамериканца Данте Райта полицией Миннесоты.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости: несколько десятков человек проходят маршем по улицам Нью-Йорка.
Протестующие скандируютBlack Lives Matter (BLM — «Жизни чёрных важны»), призывая положить конец убийствам чернокожих.
Они также призывают прекратить финансирование силовиков.
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