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Протесты против насилия полиции в Нью-Йорке

Протесты против насилия полиции в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проводятся протесты против полиции. Причина –происшедшее ранее убийство афроамериканца Данте Райта полицией Миннесоты.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости: несколько десятков человек проходят маршем по улицам Нью-Йорка.

Протестующие скандируютBlack Lives Matter (BLM  — «Жизни чёрных важны»), призывая положить конец убийствам чернокожих.

Они также призывают прекратить финансирование силовиков.

 

 


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