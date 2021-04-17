Протесты против насилия полиции в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проводятся протесты против полиции. Причина –происшедшее ранее убийство афроамериканца Данте Райта полицией Миннесоты.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости: несколько десятков человек проходят маршем по улицам Нью-Йорка.

Протестующие скандируютBlack Lives Matter (BLM — «Жизни чёрных важны»), призывая положить конец убийствам чернокожих.

Они также призывают прекратить финансирование силовиков.