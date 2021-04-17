COVID-19: в Армении подтверждено 870 новых случаев, 24 человека скончались

По состоянию на 11:00 часов 17 апреля, в Армении подтверждено 870 новых случаев заболевания коронавирусом, 1056 граждан выздоровели, 24 умерли. За суткипроведено 5290 тестирований. Таким образом, общее количество тестов составило 931583.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Всего подтверждено 207 973 случая заболевания коронавирусом, из этого числа отмечено 187 256 случаев излечения и 3859 случаев смерти. В настоящее время 15 880 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне было зарегистрировано 9 случаев смерти, когда пациентыболели коронавирусом, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 978.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.