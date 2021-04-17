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На российской стороне автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 400 грузовиков

На российской стороне автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 400 грузовиков

На территории Армении есть закрытые  автодороги.

В Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На  российской стороне здесь скопилось около 400 грузовиков.

 

 

 

 


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