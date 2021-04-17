Армянский и сирийский народы связывают тесные исторические связи Послание Пашиняна президенту Сирии

Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башаруаль-Асаду по случаю Национального праздника страны.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с Национальным праздником Сирийской Арабской Республики.

Армянский и сирийские народы связывают тесные исторические связи и чувство дружбы, которые являются реальной основой сотрудничества и развития отношений между нашими странами.

Надеюсь, народ Сирии вскоре преодолеет последствия серьезного кризиса и пойдет по пути мира и стабильности. Подтверждаю нашу готовность и впредь вносить свой вклад в решение существующих гуманитарных проблем и углубление традиционного диалога между нашими странами на благо наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии – мира и благополучия”, - говорится в послании премьер-министра Армении.