Эти футбольные матчи состоятся сегодня

Матчи регулярного этапа состоятся в ряде чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и России.

Италия. Серия А

«Кротоне» - «Удинезе» - 17:00

«Сампдория» - «Верона» - 17:00

«Сассуоло» - «Фиорентина» - 20:00

«Кальяри» - «Парма»: 22:45

Германия. Бундеслига

«Бавария» - «Вольфсбург» - 17:30

«Аугсбург» - «Арминиа»: 17:30

«Боруссия М.» - «Айнтрахт» - 17:30

«Фрайбург» - «Шальке» -17:30

«Юнион Берлин» - «Штутгарт» - 17:30

«Байер» - «Кельн» - 20:30

Англия. Премьер-лига

«Ньюкасл» - «Вест Хэм» - 15:30

«Вулверхэмптон» - «Шеффилд Юнайтед» - 23:15

Россия. Премьер-лига

«Ахмат» - «Химки» - 15:00

«Локомотив» - «Ростов» - 17:30

«Ротор» - «Динамо» - 17:30

«Краснодар» - «Зенит» - 20:00