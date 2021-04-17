Эти футбольные матчи состоятся сегодня
Матчи регулярного этапа состоятся в ряде чемпионатов Европы по футболу.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и России.
Италия. Серия А
«Кротоне» - «Удинезе» - 17:00
«Сампдория» - «Верона» - 17:00
«Сассуоло» - «Фиорентина» - 20:00
«Кальяри» - «Парма»: 22:45
Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Вольфсбург» - 17:30
«Аугсбург» - «Арминиа»: 17:30
«Боруссия М.» - «Айнтрахт» - 17:30
«Фрайбург» - «Шальке» -17:30
«Юнион Берлин» - «Штутгарт» - 17:30
«Байер» - «Кельн» - 20:30
Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Вест Хэм» - 15:30
«Вулверхэмптон» - «Шеффилд Юнайтед» - 23:15
Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Химки» - 15:00
«Локомотив» - «Ростов» - 17:30
«Ротор» - «Динамо» - 17:30
«Краснодар» - «Зенит» - 20:00
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