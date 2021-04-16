Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Вардана Грегоряна

Президент Армении Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной президента Фонда Карнеги в Нью-Йорке, соучредителя гуманитарной инициативы «Аврора» Вардана Грегоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Получил очень печальную весть: скончался один из самых ярких деятелей современной американской мысли и армянского мира, президент Фонда Карнеги в Нью-Йорке, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора», бывший президент Нью-Йоркской публичной библиотеки, первый иностранный президент Университета Брауна, мой старый друг Вардан Грегорян.

Вардан Грегорян, которому несколько дней назад, в день его рождения, 8 апреля, был вручен паспорт гражданина Республики Армения, был предан своему народу, был истинным сторонником укрепления связей Родина-Диаспора, о чем свидетельствует его проармянская общественная деятельность. Во время наших личных встреч и бесед, во время многочисленных мероприятий в диаспоре я лично имел возможность убедиться в этом.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и близким Вардана Грегоряна, разделяю их горе».