Сенатор Менендес призвал оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения пленных

Во время слушаний по утверждению кандидатуры заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд 15 апреля в Комитете сената по международным отношениям председатель комитета Боб Менендес поднял ключевые для армянского народа вопросы, в том числе об армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ANCA, Менендес заявил, что США должны оказать давление на Азербайджан с целью освобождения военнопленных.

«Я работаю над проблемами Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха около 25 лет, и то, что произошло в прошлом году, однозначно было трагичным для многих в регионе», - сказал Менендес.

В ходе слушаний сенатор Менендес говорил также о важности и срочности гуманитарной помощи США Арцаху, а также о необходимости оказания помощи армянам, вынужденным покинуть свои дома в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Виктория Нуланд полностью согласилась с тем, что США должны оказать гуманитарную помощь Арцаху, в том числе в вопросе разминирования, а также обеспечить суверенитет и территориальную целостность Армении.