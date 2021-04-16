Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Сенатор Менендес призвал оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения пленных

Сенатор Менендес призвал оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения пленных

Во время слушаний по утверждению кандидатуры заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд 15 апреля в Комитете сената по международным отношениям председатель комитета Боб Менендес поднял ключевые для армянского народа вопросы, в том числе об армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ANCA, Менендес заявил, что США должны оказать давление на Азербайджан с целью освобождения военнопленных.

«Я работаю над проблемами Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха около 25 лет, и то, что произошло в прошлом году, однозначно было трагичным для многих в регионе», - сказал Менендес.

В ходе слушаний сенатор Менендес говорил также о важности и срочности гуманитарной помощи США Арцаху, а также о необходимости оказания помощи армянам, вынужденным покинуть свои дома в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Виктория Нуланд полностью согласилась с тем, что США должны оказать гуманитарную помощь Арцаху, в том числе в вопросе разминирования, а также обеспечить суверенитет и территориальную целостность Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации