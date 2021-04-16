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АО Арцаха опубликовала новый список имен военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины

АО Арцаха опубликовала новый список имен военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины

Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины. Как сообщает Арменпресс, в списке 193 имени.


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