АО Арцаха опубликовала новый список имен военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины
Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины. Как сообщает Арменпресс, в списке 193 имени.
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