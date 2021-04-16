Начальник ГШ ВС Армении и посол РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
19:29, 16 Апрель, 2021
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина и военного и военно-воздушного атташе посольства, полковника Андрея Грищука.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны коснулись вопросов, касающихся армяно-российского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обсудили дальнейшие планы развития военного и военно-технического сотрудничества.
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