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Начальник ГШ ВС Армении и посол РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере

Начальник ГШ ВС Армении и посол РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина и военного и военно-воздушного атташе посольства, полковника Андрея Грищука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны коснулись вопросов, касающихся армяно-российского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обсудили дальнейшие планы развития военного и военно-технического сотрудничества.
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