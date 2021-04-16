Чемпиону мира по тяжелой атлетике, олимпийскому вице-чемпиону Симону Мартиросяну предъявлено обвинение по части второй статьи 242 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили Арменпресс в Генпрокуратуре Армении.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Вернувшись с чемпионата Европы, тяжелоатлет Симон Мартиросян сбил перед торговым центром «Ереван молл» пешехода, переходившего улицу в неположенном месте. Симон Мартиросян сам вызвал полицию и скорую помощь, а затем помог доставить пострадавшего в больницу.